Tahtaköprü Baraj Gölü'nde avlananlara ceza

18.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:12

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında avlanan 11 kişiye toplam 17 bin 985 TL para cezası kesildi.



İslahiye ilçesi Yesemek Mahallesi'nde bulunan ve 4915 sayılı kara avcılığı kanunun 4. maddesi, 07.09.2005 tarih, 2005/9453 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olan Tahtaköprü Baraj Gölü'nde balık ve kuş avlamak isteyen toplam 11 kişiye 17 bin 985 TL para cezası kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube şefliği ve jandarma ekipleri tarafından sürekli kontrol altında tutulan bölgede 11 adet ağ ele geçirilerek imha edildi.



Bölgede avlanmanın yasak olduğunu hatırlatan Yesemek Mahallesi Muhtarı Mustafa Güneş, baraj gölünde sadece oltayla balık avı yapılabildiğini belirterek, "Tahtaköprü Baraj Gölü'nde amatör veya belgeli avcılar oltayla avlanabilir. Belgesi olmayanlar ya da belgesi olanların da ağ germe ve serpme yöntemleri ile avlanılması yasak. Yasağa riayet etmeyenlere cezai işlem uygulanıyor" dedi.



Muhtar Güneş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışma ile bölgede tespit edilen kuş türlerinin de avlanmasının yasaklandığını belirterek, "Bölgede yeşilbaşlı ördek, karakızılbacak, karabatak, yalıçapkını başta olmak üzere 15 çeşit su kuşu tespit edildi. Bu alanda bulunan bu kuş cinslerinin avlanmaları da Bakanlar Kurulu kararı ile yasaklanmıştır. Bu yasağa da uymayanlara ağır cezalar uygulanıyor" şeklinde konuştu.



Güneş, Tahtaköprü Baraj Gölü'nde uygulanan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Uygulama planı ile bölgede kavaç avcılığı önlenerek, nesli tehlikede olan su kuşları türlerinin de beslenmesi, barınması ve çoğalmasının hedeflendiğini kaydetti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA