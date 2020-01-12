Tahtaköprü Baraj Göleti'nde su kuşu sayımı yapıldı

12.01.2020 14:40 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:56

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Baraj Göleti'nde, periyodik olarak yapılan Kış Ortası Su Kuşu (KOSK) sayımları tamamlandı.

Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Tahtaköprü Baraj Göleti kıyı şeridinde belirlenen bölgelerde Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bir süre önce başlanan KOSK nokta sayımları tamamlandı.

2020 yılı için yapılan sayımlara gölet ve çevresi taranarak, gözlemlenen bütün türler kayıt altına alındı.

Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözel de çalışmalara katıldı.

Sayım sonucunun daha sonra bildirileceği kaydedildi.

Kaynak: AA