Tahtaköprü Baraj Gölet'inde KOSK sayımı yapıldı - Haberler
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Tahtaköprü Baraj Gölet'inde KOSK sayımı yapıldı

Tahtaköprü Baraj Gölet'inde KOSK sayımı yapıldı
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince Tahtaköprü Baraj Göleti'nde, periyodik olarak yapılan Kış Ortası Su Kuşu (KOSK) sayımı yapıldı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince Tahtaköprü Baraj Göleti'nde, periyodik olarak yapılan Kış Ortası Su Kuşu (KOSK) sayımı yapıldı.

Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Tahtaköprü Baraj Göleti kıyı şeridinde belirlenen bölgelerde Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bir süre önce başlanan KOSK nokta sayımları yapıldı.

Dört kişilik ekiple yapılan çalışmalarda gölet ve çevresi taranarak, gözlemlenen bütün türler kayıt altına alındı.???????

Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözel de çalışmalara katıldı.

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Gaziantep, Baraj, su, Güncel, Haber

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