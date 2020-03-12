Tahtakale'de korona virüs nedeniyle kolonya satışları patladı
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fahrettin koca, Tahtakale, Eminönü, Güncel

Tahtakale'de korona virüs nedeniyle kolonya satışları patladı

Eminönü Tahtakale'de vatandaşlar Korona virüs nedeniyle kolonya satışları adeta patladı.

12.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:10
Tahtakale'de korona virüs nedeniyle kolonya satışları patladı

Eminönü Tahtakale'de vatandaşlar Korona virüs nedeniyle kolonya satışları adeta patladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kolonyacıların önünde kuyruk oluştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Türkiye'de ilk koronavirüs vak'asının açıklanmasının ardından vatandaşlar önlem almak için kolonyalara saldırdı. Eminönü Tahtakale'de bulunan bazı dükkanlarda adeta kuyruk oluşurken, kolonyacılar kolonya yetiştirmekte zorlandı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği özellikle 80 derecelik kolonyalar öğlen saatlerine kadar tükendi. Kolonyacılar son çare olarak kendi imal ettikleri kolonyaları plastik şişelere doldurarak vatandaşlara satmak durumunda kaldı. Kolonya satışlarında oluşan yoğunluk ise kameralara yansıdı.

"SATIŞ OLMASI GÜZEL AMA MAL YOK"

Kolonya satışlarının olmasının güzel olduğunu ancak ellerindeki mallar bittikten sonra bir süre dinleneceklerini dile getiren kolonyacı Mustafa Kaya, "Biz Tahtakale'nin en eski kolonyacılarındanız. Şu anda bu korona virüsünden dolayı herkes kolonyaya saldırdı. Sabahtan beri nefes alamıyoruz. Küçük cep kolonyalarından hiç kalmadı dolu olarak. Herkes çantasında bulundurmak istediğinden bunları doldurmaya çalışıyoruz. Kolonya satışları patladı. Satış olması güzel ama mal yok. İmalatçı firmalarda mal kalmadı. Alkollerin çoğu virüsten dolayı yurt dışına gitti. İç piyasadaki imalatçılar kolonya yapacak alkol bulamıyor. Antibakteriyel jel yapacak alkol bulamıyor. Elimizdekileri sattıktan sonra imalatçılar bize mal verene kadar herhalde bir süre dinleneceğiz. Temizlik için en güzeli 80 derece limon kolonyasıdır " diye konuştu.

"BAZI VATANDAŞLAR KORONA VİRÜSTEN DOLAYI KOLONYA ALIRKEN BAZI VATANDAŞLAR İSE İHTİYACI İÇİN KUYRUĞA GİRDİ"

Korona virüse karşı mecburen önlem alacaklarını söyleyen Sevil Kurt, "Korona virüsten korunmak için kolonya alıyoruz. Koruduğunu düşünüyoruz. Mecbur önlem alacağız. Bir tane aldım şimdi. Evde var zaten. Maskeye inanmıyorum ama kolonya ve temizliğin önemli olduğunu düşünüyorum " dedi.

Her zaman kolonya aldıkları dükkanın ilk defa bu kadar kalabalık olduğunu belirten bir vatandaş ise, "Her zaman gelip kolonya aldığımız yer. İlk defa böyle kalabalık gördüm burayı. Kolonyayı her zaman kullanırız. Hijyen açısından bizim için çok önemli. Burası bildiğimiz yer. Korona virüsün kuyrukta eminim etkisi olmuştur ama bizim almaktaki maksadımız o değil. Zaten aldığımız bir ürün buradan" dedi.

(Alper Suat Tutaşı/İHA)

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Kaynak: İHA

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