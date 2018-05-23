Tahtakale'de Bazı Döviz Büroları Alım Satımı Durdurdu (2)
Doların 4.92 liralık yeni rekoru Tahtakale'de bulunan dövizcileri hareketlendirdi.
Doların 4.92 liralık yeni rekoru Tahtakale'de bulunan dövizcileri hareketlendirdi. 4.92'e çıkan dolar kısa sürede tekrar 4.82'ye kadar düştü. Dövizdeki dalgalanma nedeniyle buradaki bazı döviz bürolarının tabela kapattığı yani döviz alım ve satışını kısa süreli durdurduğu görüldü. (Fotoğraflı)
Görüntü Dökümü:
Tahtakale'den görüntüler
Ayaklı Borsa'daki hareketlilik
Döviz bürosu görüntüsü
Kapalı döviz bürosu görüntüleri
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