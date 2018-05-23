Tahtakale'de Bazı Döviz Büroları Alım Satımı Durdurdu

Doların 4.92 liralık yeni rekoru Tahtakale'de bulunan dövizcileri hareketlendirdi.

Tahtakale'de Bazı Döviz Büroları Alım Satımı Durdurdu

Doların 4.92 liralık yeni rekoru Tahtakale'de bulunan dövizcileri hareketlendirdi. 4.92'e çıkan dolar kısa sürede tekrar 4.82'ye kadar düştü. Dövizdeki dalgalanma nedeniyle buradaki bazı döviz bürolarının tabela kapattığı yani döviz alım ve satışını kısa süreli durdurduğu görüldü.  (Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:

Tahtakale'den görüntüler

Ayaklı Borsa'daki hareketlilik

Döviz bürosu görüntüsü

Kapalı döviz bürosu görüntüleri

Detaylar - İstanbul

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