Tahtakale'de Bazı Döviz Büroları Alım Satımı Durdurdu

Doların 4.92 liralık yeni rekoru Tahtakale 'de bulunan dövizcileri hareketlendirdi. 4.92'e çıkan Dolar kısa sürede tekrar 4.82'ye kadar düştü.

DÖVİZ ALIM SATIMLARI DURDU

DHA'nın haberine göre, dövizdeki dalgalanma nedeniyle buradaki bazı döviz bürolarının tabela kapattığı yani döviz alım ve satışını kısa süreli durdurduğu görüldü.

BORSA İSTANBUL DÖVİZ VARLIKLARINI TL'YE ÇEVİRMİŞTİ

Borsa İstanbul'dan dün yapılan açıklamada, döviz piyasalarında son dönemde yaşanan spekülatif hareketlere ilişkin Borsa İstanbul Grubu tarafından değerlendirmeler yapıldığı belirtilirek "Türk Lirası'na olan güvenimizin ve desteğimizin bir göstergesi olarak, Borsamızın kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan döviz varlıklarının tamamı bugün itibariyle Türk Lirası'na çevrilmiştir" denildi. Açıklamada kurumun döviz varlıklarına ilişkin bir tutar yer almadı.