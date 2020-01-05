Tahta yüklü kamyon tehlike saçtı
Haberler » 3. Sayfa » Tahta yüklü kamyon tehlike saçtı - Haberler

Tahta yüklü kamyon tehlike saçtı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tahta yüklü kamyon trafikte tehlike saçarak kazaya davetiye çıkardı.

05.01.2020 16:27 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:32
Tahta yüklü kamyon tehlike saçtı

'ın Gölbaşı ilçesinde tahta yüklü kamyon trafikte tehlike saçarak kazaya davetiye çıkardı.


Edinilen bilgilere göre, istikametinden Adıyaman istikametine giden tahta yüklü kamyon, aşırı ve dengesiz yüklenmesinden dolayı zaman zaman yürekleri ağza getirdi. Virajlarda hemen hemen devrilmek üzere olan ve üzerinden yola tahtalar düşüren kamyon, yolu kullanan sürücülere de zor anlar yaşattı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler