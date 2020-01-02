Tahta paletlerin altında sıkışan köpek itfaiye tarafından kurtarıldı
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Tahta paletlerin altında sıkışan köpek itfaiye tarafından kurtarıldı

Van merkez İpekyolu ilçesinde tahta paletlerin altında sıkışan köpek itfaiye tarafından kurtarıldıEdinilen bilgiye göre olay, İpekyolu ilçesine bağlı Cevdetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

02.01.2020 11:28 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:33
Tahta paletlerin altında sıkışan köpek itfaiye tarafından kurtarıldı

merkez ilçesinde tahta paletlerin altında sıkışan köpek tarafından kurtarıldı


Edinilen bilgiye göre olay, İpekyolu ilçesine bağlı Cevdetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir köpeğin tahta paletlerin altına sıkıştığı ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye ekip sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu, köpek sıkıştığı yerden kurtarıldı. - VAN

Kaynak: İHA
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