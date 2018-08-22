Tahta Otomobillerin Yarıştığı Red Bull Formulaz Yarın Rize'de

Karadeniz'de gelenekselleşen tahta arabaların mücadelesi Red Bull Formulaz, 23 Ağustos'ta Rize'de yapılacak.

Red Bull açıklamasına göre, Karadeniz bölgesinde 1900'lü yılların başlarında da yüksek noktalardan aşağı daha hızlı inmek için üretilen tahta arabalar, zaman içinde popülerliğini artırarak yerel halk tarafından kullanılmaya başladı.

Bir zaman sonra da bölgedeki renk haline gelen tahta arabalar, her sene binlerce kişinin izlediği yarışlarla sembolleşti. "Karadeniz otomobili" günümüzde eski amacıyla kullanılmasa da hala yörenin önemli geleneklerinden biri konumunda bulunuyor.

Marangozlarda günlerce süren hummalı çalışmanın sonunda ortaya çıkan tahta araçların en büyük yarışı Red Bull Formulaz, bu yıl da Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Tunca beldesinde olacak. Etkinlik festival havasını Karadenizlilere yaşatacak.

Sadece eğlencesiyle değil kurallarıyla da dikkati çeken Red Bull Formulaz 2018'in bu yıl 10.'su düzenlenecek. 40 yaşının üstündeki yarışçıların da kendi aralarında ter dökeceği organizasyonda geçen sene ilk kez yarışan kadınlar bu sene de ayrı bir kategoride kozlarını paylaşacak.



Kenan Sofuoğlu ile eski Bakan Bak da katılacak

Etkinlikte geçen sene de yarışlara katılan Eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu da Formulaz'da konuk olarak yer alacak.

5 kez Dünya Şampiyonu olan ve motosikletin üzerinde birçok rekor kıran Sofuoğlu'nun tahta arabalarla yapacağı sürüş merakla izlenmesi bekleniyor. Formulaz'da Red Bull sporcusu Birkan Polat da bir gösteri yapacak.

Hiçbir şekilde frenin, motorun ve demir bir parçanın kullanılamayacağı araçlar, bin 600 metreyi başarılı bir şekilde tamamlayarak bitiş çizgisine ulaşmaya çalışacak.

Yokuşların da yardımıyla saatte 70 kilometre hıza kadar ulaşabilen araçlarda ayağa takılan sert lastikler fren işlevi görecek. Karadeniz insanının kıvrak zekasıyla çalışacak araçların boyunun en fazla 170 cm, eninin ise 70 cm olması gerekiyor. Red Bull Formulaz'a 18 yaşını tamamlamış herkes katılabiliyor.