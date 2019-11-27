Tahta, kova ve kasadan yaptıkları enstrümanlarla hayallerini gerçekleştirdiler

27.11.2019 11:16 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:36

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde müzik sevgisinin bir araya getirdiği 6 öğrenci, kendi imkanlarıyla yaptıkları enstrümanlarla verdikleri konserler sayesinde arkadaşlarının ve öğretmenlerinin beğenisini kazandı.

İran sınırında bulunan Esendere beldesindeki Güvenli Ortaokulunda eğitim gören 7. sınıf öğrencileri Bulut Altekin, Uygar Safalı, Cesur Aslan, Cevdet Baran, Enes Cindal, Eşref Ölmez, müzikle ilgili hayallerini gerçekleştirmek için grup kurdu.

İmkanları olmadığı için tahta, odun, plastik kova ve kasalarla org, mikrofon, darbuka, gitar ve hoparlör yapan öğrenciler, gerçekte çalamasalar bile hayalini kurdukları enstrümanlarla sevdikleri şarkıları seslendirmeye başladı.

Okul idaresi ve öğretmenlerinin desteği sayesinde öz güvenleri artan öğrenciler, gösterdikleri azimle okuldaki diğer öğrencilere de örnek oldu.

Arkadaşlarına verdikleri mini konserlerle kendilerini geliştiren öğrenciler, sempatik tavırlarıyla köylülerin de ilgisini çekmeyi başardı.

"Gerçeklerini çalsak daha mutlu olurduk"

Grubun gitaristi olan Cesur Aslan, daha önce televizyondan gördüğü gitarı tahtayla yapmaya çalıştığını söyledi.

Müziği çok sevdiğini anlatan Aslan, "Gitarımı televizyondaki gibi yapmak istedim. Arkadaşlarımızla bir araya gelip odun ve tahtalarla gitar yaptık. Hayallerimizi bunlarla gerçekleştirdik. Gerçekleriyle yapabilseydik daha mutlu olurduk." dedi.

Tahtanın üzerini çizerek org yapan Cevdet Bay ise "Arkadaşlarıma orgu çok sevdiğimi söyledim. Onlar da yapalım dediler. Odun ve tahtaları yan yana getirdik. Daha sonra çivilerle sabitledik. Malzemeleri okula getirdiğimizde öğretmenlerimiz çok sevindi. Arkadaşlarımıza konser veriyoruz, sevdiğimiz şarkıları söylüyoruz." diye konuştu.

"Hayallerinin peşinden koşan öğrencilerimin yanındayım"

Okul müdürü Ümit Çiftçi, öğrencilerin müzik grubu kurma ve kendi yaptıkları enstrümanları çalma fikrini çok beğendiğini ve desteklediğini söyledi.

Hayallerinin peşinden koşan öğrencilerin bu düşüncesi karşısında hayatındaki bir çok şeyi sorgulamaya başladığını anlatan Çiftçi, "Bu çocuklar bana bildiğim ama unuttuğum bir şeyi idrak ettirdiler. Her şeyle mutlu olabilmeyi... Öğrenciler, hayallerindeki şeyleri yapmak istediler ama ondan daha fazlasını yaptılar bizim için. Şikayet etmemeyi, her şeyin en iyisine sahip olunamayacağını, düşüncelerin gücünü gösterdiler." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin verdikleri konserlerle okula ayrı bir hava kattığını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Okulumuzun maskotu oldular. Diğer arkadaşlarının da hareketlenmesine sebep oldular. Köyde bile çok popülerler artık. Tabi onlar sadece eğlenmek ve hayallerini gerçekleştirmek istediler. Ama etkisi büyük oldu. Çünkü samimi ve doğallar. Belki de çocuk olmanın özelliği bu. Bize yaşattıkları için teşekkür ediyorum onlara. Hayallerini gerçekleştirebilmeleri için sonuna kadar arkalarında olacağım."

Kaynak: AA