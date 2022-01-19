Tahta çivi ile ayakkabı üretimine 45 yıldır devam ediyor

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde kunduracılık yapan Mithat Özcan, ustasından öğrendiği tahta çivi ile ayakkabı üretimini talep doğrultusunda sürdürüyor.

Özcan, AA muhabirine, mesleğe 1977 yılında başladığını, 1989'dan bu yana da kendi iş yeri bulunduğunu söyledi.

Tahta çivili ayakkabı imalatının günümüzde bitme aşamasında olduğunu belirten Özcan, "Ağaç çivi ile yapılan ayakkabımız tek parça deriden oluşuyor. Altı ise hakiki kösele ve ağaç çividir. Ağaç çivili ayakkabıyı şu anda pek bilmiyorlar ama mesleğimizin ölmemesi için bunu müşteri talebi doğrultusunda yapıyoruz. Eski ürünlerin imalatı devam ediyor, kullanıcısı var." ifadesini kullandı.

Eskiden yoğun rağbet gören tahta çivili ayakkabıların teknolojik gelişmeler nedeniyle artık pek yapılmadığını vurgulayan Özcan, kullandığı tahta çivileri de kendisinin yaptığını anlattı.

Çarşamba'ya özgü yumurta topuk şeklinde yapılan ayakkabının yurt içi ve dışında kullanıcıları olduğunu dile getiren Özcan, şöyle devam etti:

"Ayakkabımızı elimizde imal ediyoruz. Ayakkabımızı üretirken sığır derisi kullanıyoruz. Yumurta burun ve yumurta topuk olarak üretiyoruz, basar topuk olduğu için terlik görevi de görüyor. Bu ayakkabı Çarşamba'ya has bir ayakkabı türü. Yıllarca eski ustalarımız bize ağaç çiviyle üretimi öğretti. Şu anda ağaç çivili ayakkabı üretimi yapan usta sayısı bir veya ikidir. Yeni nesil çıraklar da ağaç çivinin ne olduğunu bilmiyor. Bizler bunu ustalarımızdan öğrendiğimiz için üretimini yapabiliyoruz."

Özcan, köselesi birinci sınıf tahta çivili ayakkabıları 450-500 lira arasında sattığını, bu ayakkabılardan yılda 10-15 çift yaptığını kaydetti.