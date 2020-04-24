Tahta arabayla kayarken yamaçtan yuvarlandığı anlar kamerada
RİZEde tahta arabayla kayarken yoldan çıkarak yamaçtan yuvarlanan Hikmet Duysak'ın ayağı kırıldı.
24.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:54
RİZEde tahta arabayla kayarken yoldan çıkarak yamaçtan yuvarlanan Hikmet Duysak'ın ayağı kırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Rize'de oğluyla birlikte tahta arabayla yamaçtan kayan Hikmet Duysak, kontrolünü kaybederek yamaçtan devrildi. Yamaçtan yuvarlanan Duysak'ın ayağı kırıldı. Hastaneye kaldırılan Duysak, tedavi altına alındı. Tahta arabayla yaşanan kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA