Tahsin Küçük kimdir? MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Tahsin Küçük kaç yaşında, aslen nerelidir?

13 yaşında mutfağa girdiğini, bulaşıkçılıktan başladığını ve 10 yıldır yemek işinde olduğunu söyleyen MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Tahsin Küçük, son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Peki, Tahsin Küçük kimdir? MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Tahsin Küçük kaç yaşında, aslen nerelidir?

MasterChef Türkiye 2021 eleme turunda başarılı bir yemek ile 3 evet alan Tahsin Küçük, yedi yıldır İstanbul'da yaşıyor. El lezzetine inandığını söyleyen Tahsin Küçük ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

TAHSİN KÜÇÜK KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2021'e katılan Tahsin Küçük, 23 yaşında ve aslen Trabzonlu. Doğma büyüme Kocaelili olduğunu söyleyen Tahsin Küçük, yedi yıldır İstanbul'da yaşadığını belirtti.

El lezzetine inandığını söyleyen Tahsin Küçük, büyük ihtimalle şampiyon olacağını düşündüğünü belirtti. Bunun bir eleme olduğunu ve elemenin en iyi yemeğini yaptığını ifade etti. 13 yaşında mutfağa girdiğini, bulaşıkçılıktan başladığını ve 10 yıldır yemek işinde olduğunu söyledi.

MasterChef Türkiye 2021 eleme turunda şeflere firik keşkeğinde konfit somon hazırlayan ve Jürinin beğenisini kazanan Tahsin Küçük, üç evet oyu alarak sonraki tura geçti.