Tahsin Küçük kimdir? MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Tahsin Küçük kaç yaşında, aslen nerelidir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tahsin Küçük kimdir? MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Tahsin Küçük kaç yaşında, aslen nerelidir?

Tahsin Küçük kimdir? MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Tahsin Küçük kaç yaşında, aslen nerelidir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

13 yaşında mutfağa girdiğini, bulaşıkçılıktan başladığını ve 10 yıldır yemek işinde olduğunu söyleyen MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Tahsin Küçük, son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Peki, Tahsin Küçük kimdir? MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Tahsin Küçük kaç yaşında, aslen nerelidir?

MasterChef Türkiye 2021 eleme turunda başarılı bir yemek ile 3 evet alan Tahsin Küçük, yedi yıldır İstanbul'da yaşıyor. El lezzetine inandığını söyleyen Tahsin Küçük ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

TAHSİN KÜÇÜK KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2021'e katılan Tahsin Küçük, 23 yaşında ve aslen Trabzonlu. Doğma büyüme Kocaelili olduğunu söyleyen Tahsin Küçük, yedi yıldır İstanbul'da yaşadığını belirtti.

El lezzetine inandığını söyleyen Tahsin Küçük, büyük ihtimalle şampiyon olacağını düşündüğünü belirtti. Bunun bir eleme olduğunu ve elemenin en iyi yemeğini yaptığını ifade etti. 13 yaşında mutfağa girdiğini, bulaşıkçılıktan başladığını ve 10 yıldır yemek işinde olduğunu söyledi.

MasterChef Türkiye 2021 eleme turunda şeflere firik keşkeğinde konfit somon hazırlayan ve Jürinin beğenisini kazanan Tahsin Küçük, üç evet oyu alarak sonraki tura geçti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Sezen Aksu Düm Tek Tek Demet Akalın
Spor Mesut Özil Arda Turan Metin Oktay Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tahsin Küçük kimdir? MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Tahsin Küçük kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 23:14:15. #1.15#

title