Tahsin Ertuğruloğlu Kimdir? KKTC Dışişleri bakanı Tahsin Ertuğruloğlu kimdir?

KKTC Dışişleri sorumlusu ve Ülke adına oldukça ciddi kararların en başında gelen Tahsin Ertuğruloğlu Kimdir?KKTC Dışişleri bakanı Tahsin Ertuğruloğlu kimdir?

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU KİMDİR?

1953, Lefkoşa doğumlu Tahsin Ertuğruloğlu Kıbrıs Türkü siyasetçi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı.

981'de ABD'nin Arizona Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. 1983'te KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanlığı'nda göreve başladı.

1986-1991 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilciliğinde 2. ve 1. sekreter olarak çalıştı. 1991 yılında Başbakanlık Müsteşarı oldu. 1994-96 yılları arasında müşarvirlik yaparken Minnesota Üniversitesi'nde kamu yönetimi üzerine eğitim programına katıldı.

1996 yılında tekrar Başbakanlık Müstaşarlığı'na atandı. BRTK Yönetim Kurulu üyeliği ve başkanlığı görevi yaptı.

1998 genel seçimlerinde UBP'den Lefkoşa milletvekili seçildi. Seçim sonrasında 30 Aralık 1998 tarihinde kurulan UBP-TKP koalisyonunda Dışişleri ve Savunma Bakanlığı görevine getirildi. Bu görevini 13 Ocak 2004 tarihine kadar sürdürdü. 16 Aralık 2006 tarihinde yapılan olağanüstü kurultayda UBP Genel Başkanlığı'na seçildi. 29 Kasım 2008 tarihindeki UBP kurultayında rakibi olan Dr. Derviş Eroğlu'na karşı kaybetti. 2009 yılında yapılan genel seçimlerde yeniden Lefkoşa Milletvekili seçildi. 2010 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde parti tüzüğüne aykırı olarak aday olduğu için partiden ihraç edildi. 2011 yılında Demokrasi ve Güven Partisi'ni kurdu ve bu partinin başkanlığını yaptı. 2012 yılı sonunda yeniden Ulusal Birlik Partisi'ne geri döndü. 15 Temmuz 2015 tarihinde Ömer Kalyoncu başkanlığında kurulan CTP-UBP hükümetinde Ulaştırma Bakanı oldu ve 4 Nisan 2016 tarihinde diğer UBP bakanları ile birlikte hükümetten istifa etti. 16 Nisan 2016 tarihinde kurulan Hüseyin Özgürgün başkanlığında kurulan UBP-DP hükümetinde yeniden Dışişleri Bakanı oldu. Bu görevini 2 Şubat 2018 tarihine kadar sürdürdü. 2018 yılında yapılan genel seçimlerde milletvekili adayı olmadı. 9 Aralık 2020 tarihinde Ersan Saner başkanlığında kurulan UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti'nde yeniden Dışişleri Bakanı oldu.