Tahsin Çoban: "Başakşehir deplasmanından mutlu dönmek istiyoruz" - Haberler Spor
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Tahsin Çoban: "Başakşehir deplasmanından mutlu dönmek istiyoruz"

Tahsin Çoban:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

GZT Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Çoban, Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacakları maçtan iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini söyledi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - GZT Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Çoban, Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacakları maçtan iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini söyledi.

Altay galibiyetinin moraliyle Başakşehir karşısına çıkacaklarını ifade eden Çoban, yaptığı açıklamada, "Takım olarak son haftalarda yükselen bir grafiğimiz var. Son 5 maçta 4 galibiyet elde ettik. Şimdi önümüzde Başakşehir maçı var. Rakibimiz de son derece formda. Başakşehir'in gücüne saygı duyuyoruz anca kimseden çekinmiyoruz. Süper Lig'in iki yükselişteki takımını karşı karşıya getirecek zorlu 90 dakikada Giresunspor'a yakışır bir futbolla taraftarlarımızı sevindirecek bir sonuç almak istiyoruz. Takımımızda moraller yerinde. Oyuncularımıza ve teknik heyetimize güvenimiz tam. İstanbul deplasmanından güzel bir sonuçla evimize dönmek amacındayız" diye konuştu.

Zorlu maç öncesi tedavisi süren Erol Can Akdağ dışında önemli bir eksikleri olmadığını aktaran Çoban, Altay maçında cezaları nedeniyle oynayamayan Flavio ve Zeki Yavru'nun da teknik direktör Hakan Keleş'in görev vermesi halinde Başakşehir maçında oynayabileceklerini sözlerine ekledi. - GİRESUN

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