Tahrip edilen, aralarında şehit kabirlerinin de bulunduğu 79 mezar onarıldı
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Tahrip edilen, aralarında şehit kabirlerinin de bulunduğu 79 mezar onarıldı

25.02.2021 15:33 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:38

Adana'da, aralarında FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de bulunduğu ve 21 Şubat'ta bazı kişilerce tahrip edilen 79 mezar yenilendi.

Adana'da, aralarında FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de bulunduğu ve 21 Şubat'ta bazı kişilerce tahrip edilen 79 mezar yenilendi.

Merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'nde, şehit kardeşlerin adını taşıyan 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Mezarlığı'nda başlatılan onarım çalışmaları tamamlandı.

Şehit ikiz kardeşlerin babası Ali Oruç, Yerel Yönetimler Derneği Adana Şube Başkanı Umut Tamer Topuz ve Şube Başkan Yardımcısı Hasan Gürsel Şahin, onarılan kabirlerin başında şehitler için dua etti.

Baba Ali Oruç, AA muhabirine, olayla ilgili, terör örgütü DEAŞ bağlantılı oldukları ileri sürülen 5 şüphelinin gözaltına alınmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Failleri kınayan Oruç, "Mezara uzanan eller kırılsın. Biz onları lanetliyoruz. Biz hem ölümüze hem dirimize saygı duyuyoruz ama bunların maalesef ne ölüye ne diriye saygıları var. Kendilerini Allah'a havale ediyorum, Rabbim mutlaka cezalarını verecektir." dedi.

Adana'da 21 Şubat'ta, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirleri de dahil olmak üzere 79 mezarın taşlarına zarar verilmişti. Polis, olayla ilgili terör örgütü DEAŞ bağlantılı oldukları ileri sürülen 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Tahrip edilen, aralarında şehit kabirlerinin de bulunduğu 79 mezar onarıldı
Tahrip edilen, aralarında şehit kabirlerinin de bulunduğu 79 mezar onarıldı
Tahrip edilen, aralarında şehit kabirlerinin de bulunduğu 79 mezar onarıldı
Tahrip edilen, aralarında şehit kabirlerinin de bulunduğu 79 mezar onarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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