Tahrip edilen Akgöl'ün dolgu seti DSİ ekiplerince onarıldı
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Tahrip edilen Akgöl'ün dolgu seti DSİ ekiplerince onarıldı

Konya'nın Ereğli ilçesinde bulunan ve geçtiğimiz günlerde tahrip edilen Ereğli Akgöl sazlıklarının dolgu seti, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından onarıldı.

Tahrip edilen Akgöl'ün dolgu seti DSİ ekiplerince onarıldı
11.06.2020 13:19 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:22

Konya'nın Ereğli ilçesinde bulunan ve geçtiğimiz günlerde tahrip edilen Ereğli Akgöl sazlıklarının dolgu seti, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından onarıldı.

AA muhabirinin DSİ 4. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgilere göre, DSİ 4 Bölge Müdürlüğü ve 43. Şube Müdürlüğü ekipleri, iş makineleri ve kamyonlarla, uygun malzeme kullanılarak onarılan dolgu set ile birlikte, set üzerinde bulunan manevra cepleri ve iniş rampalarının da onarım ve kuvvetlendirme çalışmalarını tamamladı.

Bölgede etkili olan şiddetli yağışlara rağmen tamamlanan çalışmalarla, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez de yakından ilgilendi.

Yapılan çalışmaların dernek üyelerini ve doğaseverleri çok mutlu ettiğini belirten Ereğli Anadolu Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği Başkanı Ozan Ayhan, "DSİ yetkililerince setin onarıldığını mutluluk içerisinde öğrendik. Akgöl'de yaşayan yüzlerce, binlerce canlı biz insanlara emanet. Akgöl'ün 12 ay boyunca sulak alan özelliğinin korunması, bölge ve yabani yaşam için hayati önem arz ediyor. Emeği geçen başta DSİ yetkilileri ve çalışanlarına, doğaseverlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Ereğli Akgöl Sazlıklarında, su tutması ve kurumaması için 2013 yılında DSİ tarafından yaptırılan dolgu set, geçtiğimiz günlerde tahrip edilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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