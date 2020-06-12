Tahrayla eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tahrayla eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet

Mersin'de boşanma davası açan eşi Leyli Etiz'i başına tahra ile vurarak öldüren sanık Süleyman Etiz, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Tahrayla eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet
12.06.2020 15:10 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:14

Mersin'de boşanma davası açan eşi Leyli Etiz'i başına tahra ile vurarak öldüren sanık Süleyman Etiz, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti ayrıca sanığa iyi hal indirimi de uygulamadı.

Süleyman Etiz hakkında, Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek, tasarlayarak, kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Süleyman Etiz, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Perişan haldeyim diyerek, tahliyesini istedi

Tutuklu yargılanan Süleyman Etiz, mahkemedeki ifadesinde, olaydan dolayı pişman olduğunu belirterek, "Ayrıca hastayım, yaşlıyım, beni sürekli doktora götürüyorlar. Ben perişan vaziyetteyim. Bakacak kimsem yok. O yüzden tahliyemi istiyorum" dedi.

Sanık avukatı da Süleyman Etiz'in olayı kendisini korumak için yaptığını iddia ederek, "Olay meşru müdafaa sınırları içerisinde değerlendirilmelidir. Bu sebeple müvekkilimin öncelikle beraatini isteriz, mahkeme aksi kanaatte ise lehe olan hükümler uygulansın ve tahliyesine karar verilsin" diye konuştu.

Müşteki avukatları ise sanığın gerekli cezayı almasını talep etti.

İddia makamı da sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep ederek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Süleyman Etiz'e 'eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet ayrıca sanığa iyi hal indirimi de uygulamadı.

Olayın geçmişi

Olay, 14 Mart 2019 tarihinde Toroslar ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi'ndeki müstakil evinde çocuklarıyla birlikte yaşayan Leyli Etiz (48), sabah eve gelen ve uzun yıllardır ayrı yaşadığı eşi Süleyman Etiz ile tartıştı. Tartışma sırasında çocukların yattığı odanın kapısını kitleyen Süleyman Etiz, tahra ile eşinin başına vurduktan sonra evden kaçtı. Leyli Etiz kanlar içinde yere yığıldı. Sesler üzerine kalkan çocuklar ise kilitli olan kapıyı kırıp, dışarı çıkarak komşulardan yardım istedi. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı koca ise polis ekipleri tarafından yakalandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı Haber
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu Haber
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi Haber
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi Haber
Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Haber
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu Haber
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?
Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
19 yaşındaki genç, ablasını darp ettiği iddiasıyla tartıştığı eniştesini öldürdü
19 yaşındaki genç, ablasını darp ettiği iddiasıyla tartıştığı eniştesini öldürdü
Uzmanlar, Doğu Karadeniz'i bu yaz doğal afetlere karşı uyardı
Uzmanlar, Doğu Karadeniz'i bu yaz doğal afetlere karşı uyardı
ABD Genelkurmay Başkanı Milley 'kamuflajlı poz' konusunda geri adım attı
ABD Genelkurmay Başkanı Milley "kamuflajlı poz" konusunda geri adım attı
Sony, merakla beklenen PlayStation 5'i tanıttı
Sony, merakla beklenen PlayStation 5'i tanıttı
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
Kene ısırmasından enfekte olan kişi, hastalığı başkalarına bulaştırabiliyor
Kene ısırmasından enfekte olan kişi, hastalığı başkalarına bulaştırabiliyor
Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Cemal Eğin'den Ayasofya için öneri: Kararname ile ibadete açılabilir
Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Cemal Eğin'den Ayasofya için öneri: Kararname ile ibadete açılabilir
Uşak'ta polis ve bekçileri av tüfeğiyle yaralayan zanlının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Uşak'ta polis ve bekçileri av tüfeğiyle yaralayan zanlının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kayseri'de 15 dakika boyunca etkili olan hortum cep telefonu kamerasında
Kayseri'de 15 dakika boyunca etkili olan hortum cep telefonu kamerasında
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı
Salgın sürecinde Twitter'ı aktif kullanan Koca'dan 'Bana yaklaşmayın' paylaşımı
Salgın sürecinde Twitter'ı aktif kullanan Koca'dan "Bana yaklaşmayın" paylaşımı
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?
Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
'Yılan avcısı' olarak bilinen adam, elleriyle yakaladığı yılanların metresine 300 lira alıyor
"Yılan avcısı" olarak bilinen adam, elleriyle yakaladığı yılanların metresine 300 lira alıyor
Playstation 5'in fiyatı ne olacak? Henüz net bir rakam yok ancak mevcut tablo iç açığı değil
Playstation 5'in fiyatı ne olacak? Henüz net bir rakam yok ancak mevcut tablo iç açığı değil
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik Leyla Güven Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Evgar Demet Akalın Kenan Doğulu Şahan Gökbakar
Spor Can Bartu Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Tahir Karapınar Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Kadın Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Tahrayla eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 15:19:15. #1.14#
title