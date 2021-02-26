Tahran yönetiminden ABD'nin Suriye'deki İran destekli gruplara saldırısına tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Tahran yönetiminden ABD'nin Suriye'deki İran destekli gruplara saldırısına tepki

26.02.2021 22:59 | Son Güncelleme: 26.02.2021 23:02
Tahran yönetiminden ABD'nin Suriye'deki İran destekli gruplara saldırısına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD'nin Suriye'deki İran destekli gruplara yönelik hava saldırısını "uluslararası yasaların ihlali" olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD'nin Suriye'deki İran destekli gruplara yönelik hava saldırısını "uluslararası yasaların ihlali" olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamasında Hatibzade, ABD'nin Suriye'de İran destekli gruplara düzenlediği hava saldırısını kınadı.

ABD saldırısını "insan hakları ihlali ve uluslararası hukukun çiğnenmesi" şeklinde nitelendiren Hatibzade, "Bu saldırı, Siyonist rejimin Suriye topraklarına sürekli yaptığı saldırıların bir devamıdır. ABD güçleri son yıllarda kanunlara aykırı olarak Suriye topraklarına girmiştir. ABD, bu ülkenin bazı bölgelerini işgal etmiş ve doğal kaynaklarını çalmıştır." ifadelerini kullandı.

Hatibzade, ABD güçlerinin Suriye topraklarında terörist unsurları eğittiğini ve kullandığını ileri sürerek "ABD'nin yeni yönetiminin bu adımı, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı açık bir saldırıdır. Uluslararası yasaları ihlal eden bu saldırı, bölgedeki çatışmaların ve istikrarsızlığın artmasına neden olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD, Irak'taki saldırılarla ilişkili olduğu gerekçesiyle Suriye'de İran destekli gruplara ait bir yere dün hava saldırısı düzenlemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Berat Albayrak Fahrettin Koca Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Sibel Can Cansu Dere Aleyna Tilki
Spor Cizrespor Cenk Tosun Mesut Özil Fatih Terim İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tahran yönetiminden ABD'nin Suriye'deki İran destekli gruplara saldırısına tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 23:11:28. #1.16#
title