Tahran Üniversitesinde Türk Dili Bölümü başvurusu

İran'ın Tahran Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün açılması için üniversite rektörlüğüne resmi başvurunun yapıldığı belirtildi.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği öncülüğünde, Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen programda lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde İran'da eğitim gören öğrencileri buluşturdu.

Programa katılan Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Derya Örs ve Eğitim Müşaviri Hasan Ekinci, İran'da eğitim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bu ülkede yaşadığı sorunları dinledi.

Örs, programda yaptığı konuşmada öğrencilere tavsiyelerde bulundu ve Büyükelçiliğin bu ülkedeki Türk vatandaşlarına her konuda hizmet verdiğini anlattı.

-Eğitim Müşavirliği İran'daki Türk öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenecek

Eğitim Müşaviri Ekinci de AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 Mayıs ayında hizmet vermeye başladıklarını ve başta Tahran olmak üzere tüm İran'da okuyan lisans ve lisansüstü öğrencilere ulaşmak için bu tür programlar yapmaya devam edeceklerini söyledi.

İran'da okuyan Türk öğrencilerle daha önce ciddi iletişim sağlanamadığına dikkati çeken Ekinci, Büyükelçi Derya Örs'ün de katılımıyla gerçekleştirdikleri programla birliktelik oluşturduklarını ifade etti.

Ekinci, öğrencilerin eğitim süreçlerini birlikte takip edeceklerini ve yaşadıkları problemlerde yanlarında olacaklarını belirterek, "Başta bizim resmi bursiyerlerimiz olmak üzere kendi imkanlarıyla gelen arkadaşlarımızın tüm işlemleriyle yakından ilgileneceğiz ve onlara yardımcı olmaya çalışacağız" dedi.

-Tahran Üniversitesi'nde Türk Dili Bölümü için başvuru

En büyük hedeflerinin arasında özellikle Tahran Üniversitesi bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün açılması olduğunu belirten Ekinci, "Bunun için Büyükelçi Derya Örs ile birlikte Tahran Üniversitesi Rektörü Mahmud Nili Ahmedabadi ile görüştük. Söz konusu talebimizi resmi olarak bildirdik. Onlar da şu an bu talebi değerlendiriyor ve yakın bir dönemde Tahran'da Türk Dili Bölümünün açılması için girişimlerimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

İlkokul ve ortaokul düzeyinde eğitim veren Tahran Türk Okulunda da ana sınıfı açmayı planladıklarını ve bununla ilgili başvuruyu Milli Eğitim Bakanlığına yaptıklarını aktaran Ekinci, 2019-2020 eğitim yılının Tahran'daki Türk vatandaşları için daha iyi olacağını temenni ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA