(TAHRAN)- Tahran'da Bir Metro Hızlı Trenle Çarpıştı: 22 Yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

(TAHRAN)- Tahran'da Bir Metro Hızlı Trenle Çarpıştı: 22 Yaralı

İhlas Haber Ajansı / Aynur Sena Çabuk - Haberler | Güncel

- Tahran'da bir metro hızlı trenle çarpıştı: 22 yaralı İran'ın başkenti Tahran'da bir metro, hızlı trenin çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı.

- Tahran'da bir metro hızlı trenle çarpıştı: 22 yaralı

TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'da bir metro, hızlı trenin çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı.

İran'ın başkenti Tahran'da, Tahran- Karaj hattında bir metro raydan çıkarak hızlı trene çarptı. Olayda 22 kişi yaralanırken 11 kişinin tedavisi hastanede devam ediyor. Sabah saatlerinde yaşanan kaza, Tahran Metrosu'nun 5.hattı üzerindeki Chitgar Metro İstasyonu yakınında meydana geldi. İran Yardım Kurumu Sözcüsü Müçteba Halidi, kaza ile ilgili "Olay yerine 19 ambulans gönderdik. Çarpışma Tahran- Karaj arası hizmet veren 5. metro hattında sabah saatlerinde gerçekleşti" dedi. Tahran Metro Şirketi Genel Müdürü Ali Azadi ise yaptığı açıklamada metronun hızlı tren hattına girdiğini belirterek "Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Ancak metronun hızlı tren hattına girdiği ve kazaya bunun neden olduğu anlaşılıyor" dedi.

Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

(TAHRAN)- Tahran'da Bir Metro Hızlı Trenle Çarpıştı: 22 Yaralı

(TAHRAN)- Tahran'da Bir Metro Hızlı Trenle Çarpıştı: 22 Yaralı

(TAHRAN)- Tahran'da Bir Metro Hızlı Trenle Çarpıştı: 22 Yaralı

Son dakika haberleri: Kovid-19 tedavisi için Yemen'den ülkesine getirilen İranlı Büyükelçi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Kovid-19 tedavisi için Yemen'den ülkesine getirilen İranlı Büyükelçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Aynur Sena Çabuk - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title