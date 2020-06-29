Tahran Savcısı: Donald Trump ve diğer 35 kişi hakkında tutuklama emri çıkardık
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Tahran Savcısı: Donald Trump ve diğer 35 kişi hakkında tutuklama emri çıkardık

İranlı bir savcı Kudüs gücü komutanı General Kasım Süleymani'nin bu yılın başında öldürülmesiyle ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump ve diğer 35 kişi hakkında tutuklama kararı çıkardıklarını açıkladı.

29.06.2020 16:47 | Son Güncelleme: 29.06.2020 17:25

Tahran Savcısı Ali Elkasımer, ABD Başkanı Donald Trump ve diğer 35 kişi hakkında Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin bu yılın başında Irak'ta öldürülmesiyle ilgili olarak tutuklama emri çıkardıklarını söyledi.

İran'ın Fars haber ajansının bildirdiğine göre savcı, tutuklama emirlerinin uygulanması için Interpol'den de yardım istediklerini kaydetti.

ABD'nin İran özel temsilcisi Brian Hook, Başkan Trump için İran tarafından tutuklama emri çıkarılmasını "Kimse tarafından ciddiye alınamayacak bir propaganda oyunu" diye tanımladı.

Savcı ne dedi?

Tahran Savcısı Ali Elkasımer, Donald Trump ve diğer 35 kişi hakkındaki tutuklama emirlerini "cinayet ve terör eylemi" suçlamalarıyla çıkarıldığını söyledi.

Savcı Elkasımer, İran İslam Cumhuriyeti'nin, Interpol'den Trump ve Süleymani'nin öldürülmesinde rolü olmakla suçlanan diğer kişiler hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılmasını da istediğini kaydetti.

Başkan Trump dışında hakkında tutuklama emri çıkarılan kişilerin Amerikalı bazı asker ve siviller olduğunu da söyleyen Tahran savcısı, bu kişiler hakkında ayrıntıya girmedi.

Elkasımer, İran'ın, Trump'ın başkanlık dönemi bittikten sonra da konunun izini süreceğini ekledi.

Süleymani'nin öldürülmesi ABD ve İran'ı neredeyse bir askeri çatışmanın eşiğine getirmiş, İran bir kaç gün sonra Amerikan hedeflerine füze saldırılarıyla misilleme yapmıştı.

Neden öldürülmüştü?

İran'ın Orta Doğu politikalarının beyni olarak gösterilen Süleymani, Ocak başında Irak'ı ziyaret ettiği sırada, ABD'ye ait bir insansız hava aracından atılan füzeyle hayatını kaybetmişti.

ABD yönetimi, İran'ın desteklediği Şii milisler tarafından ABD'nin bölgedeki güçlerine yönelen saldırıların arkasında hep Süleymani'nin olduğunu ve bu nedenle hedef alındığını açıklamıştı.

Tahran Savcısı: Donald Trump ve diğer 35 kişi hakkında tutuklama emri çıkardık
BBC

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi Haber
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için...
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü Haber
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum Haber
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
29 Haziran-5 Temmuz haftalık burç yorumları Haber
29 Haziran-5 Temmuz haftalık burç yorumları
Patlattığı dinamit, define aramaya çıkan yaşlı adamın sonu oldu Haber
Patlattığı dinamit, define aramaya çıkan yaşlı adamın sonu oldu
Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir
Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, 'Polis çağırmayın' teklifinde bulundu
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı
Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan Cardi B'ye Bergüzar Korel'den esprili gönderme
Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan Cardi B'ye Bergüzar Korel'den esprili gönderme
Usta oyuncular, Bayrak 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak
Usta oyuncular, Bayrak 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak
Eski Survivor yarışmacısı Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini aldığı dakikaları anlattı
Eski Survivor yarışmacısı Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini aldığı dakikaları anlattı
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor
Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor
Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine 'köpekle işkence yapıldı' iddialarını yalanladı
Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine "köpekle işkence yapıldı" iddialarını yalanladı
Instagram kullanıcılarını dolandıran ünlü fenomen, Dubai'de 255 milyon TL ile yakayı ele verdi
Instagram kullanıcılarını dolandıran ünlü fenomen, Dubai'de 255 milyon TL ile yakayı ele verdi
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Putin'den dikkat çeken koronavirüs önlemi: Başbakan ile aynı uçakta bulunmayacak
Putin'den dikkat çeken koronavirüs önlemi: Başbakan ile aynı uçakta bulunmayacak
Başakşehir-Galatasaray maçında sahaya dışarıdan yanıcı madde atıldı
Başakşehir-Galatasaray maçında sahaya dışarıdan yanıcı madde atıldı
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Türkiye'nin konuştuğu ilçe! Kayıp 4 bin kişi olayı halledildi ancak bu kez de 67 kişi fazla
Türkiye'nin konuştuğu ilçe! Kayıp 4 bin kişi olayı halledildi ancak bu kez de 67 kişi fazla
Türkiye'nin konuştuğu şiddet davasında karar çıktı! İşkenceci babaya da kızına da hapis cezası
Türkiye'nin konuştuğu şiddet davasında karar çıktı! İşkenceci babaya da kızına da hapis cezası
Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak
Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mustafa Varank Mustafa Şentop Adnan Menderes Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Ebru Gündeş Demet Akalın
Spor Adem Büyük Alper Ulusoy Yılmaz Vural Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Muğla Temmuz Deprem Başakşehir
Şu an buradasınız: Tahran Savcısı: Donald Trump ve diğer 35 kişi hakkında tutuklama emri çıkardık - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 17:25:27. #1.15#
title