Tahran metrosundaki elektrik kesintisi rejim karşıtı protestolara yol açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tahran metrosundaki elektrik kesintisi rejim karşıtı protestolara yol açtı

Tahran metrosundaki elektrik kesintisi rejim karşıtı protestolara yol açtı
Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı - Haberler | Güncel

İran'daki Tahran metrosunda elektriklerin bir süre kesilmesi rejim karşıtı protestolara neden oldu.

İran'daki Tahran metrosunda elektriklerin bir süre kesilmesi rejim karşıtı protestolara neden oldu.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Tahran metrosunda yaşanan elektrik kesintisi sonrası farklı duraklarda bekleyen binlerce kişinin "Kahrolsun İran rejimi" şeklinde slogan attığı görüldü.

Yaz aylarında sıcaklığın oldukça yüksek seyrettiği İran'da, yaşanan elektrik ve su kesintileri rejim karşıtı protestolara yol açıyor.

İran'da Arapların yoğunlukta bulunduğu Huzistan eyaletinde su kesintileri nedeniyle başlayan protestolar 5 gündür devam ediyor. Huzistan'da emniyet güçlerinin müdahale ettiği gösterilerde en az 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Ali Babacan Ersin Tatar Süleyman Soylu Mustafa Varank
Magazin Demet Akalın Kadir Doğulu Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Diego Balotelli Mesut Özil Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tahran metrosundaki elektrik kesintisi rejim karşıtı protestolara yol açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 15:17:09. #1.15#

title