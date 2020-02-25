Tahran-İstanbul seferini yapan uçaktaki yolcuların tedbir amaçlı hastaneye sevki sürüyor
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Tahran-İstanbul seferini yapan uçaktaki yolcuların tedbir amaçlı hastaneye sevki sürüyor

Tahran ve İstanbul seferini yapan yolcu uçağında Ankara'ya indirilen yolcuların Esenboğa Havalimanı'ndan karantina altına alınmak üzere Zekai Tahir Burak Hastanesine sevki sürüyor.

25.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:30
Tahran-İstanbul seferini yapan uçaktaki yolcuların tedbir amaçlı hastaneye sevki sürüyor

ve seferini yapan yolcu uçağında 'ya indirilen yolcuların 'ndan karantina altına alınmak üzere Zekai Tahir Burak Hastanesine sevki sürüyor.


Sabah saatlerinde Ankara Esenboğa Havaalanı'na iniş yapan Tahran-İstanbul seferini yapan yolcu uçağında bulunan 132 yolcu ve mürettebatın ilk kontrolleri ve karantina süreçleri, daha önce boşaltılmış ve karantina hastanesi olarak hazırlanmış olan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakli devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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