07.01.2020 14:40 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:44

Konferansa katılanlardan detaylar

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in konuşması "Tahran Diyaloğu: 23. Uluslararası Körfez Konferansı", İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi ve bazı yabancı ülkele temsilcilerinin katılımıyla başkent Tahran'da başladı.

Kaynak: AA

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