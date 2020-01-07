Tahran Diyaloğu: 23. Uluslararası Körfez Konferansı
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Tahran Diyaloğu: 23. Uluslararası Körfez Konferansı

Konferansa katılanlardan detaylar İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in konuşması "Tahran Diyaloğu: 23.

07.01.2020 14:40 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:44

Konferansa katılanlardan detaylar

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in konuşması " Diyaloğu: 23. Uluslararası Konferansı", İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi ve bazı yabancı ülkele temsilcilerinin katılımıyla başkent Tahran'da başladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Tahran Diyaloğu: 23. Uluslararası Körfez Konferansı
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