Tahran'dan 'İran'a karşı küresel koalisyon' girişimlerine cevap

İran Dışişleri Sözcüsü Musevi, ülkesine karşı küresel bir koalisyon oluşturmak için atılan adımların yeni olmadığını ve ABD'nin bunu başaramayacağını söyledi.

Tahran'dan 'İran'a karşı küresel koalisyon' girişimlerine cevap

İran Dışişleri Sözcüsü Musevi, ülkesine karşı küresel bir koalisyon oluşturmak için atılan adımların yeni olmadığını ve ABD'nin bunu başaramayacağını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et