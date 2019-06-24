Tahran'dan 'İran'a karşı küresel koalisyon' girişimlerine cevap
İran Dışişleri Sözcüsü Musevi, ülkesine karşı küresel bir koalisyon oluşturmak için atılan adımların yeni olmadığını ve ABD'nin bunu başaramayacağını söyledi.
İran Dışişleri Sözcüsü Musevi, ülkesine karşı küresel bir koalisyon oluşturmak için atılan adımların yeni olmadığını ve ABD'nin bunu başaramayacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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