Tahran'dan "İran'a karşı küresel koalisyon" girişimlerine cevap

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, ülkesine karşı küresel bir koalisyon oluşturmak için atılan adımların yeni olmadığını ve ABD'nin bunu başaramayacağını söyledi.

Musevi, Dışişleri Bakanlığında düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "İran'a karşı küresel bir koalisyon oluşturmanın ilk adımı" olarak nitelediği Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretine ilişkin Musevi, "Koalisyon oluşturmak için atılan adımlar yeni değildir ve oluşturdukları ittifaklar da başarısız olmuştur." dedi.

İran'ın 15 ülkeyle komşu olduğunu hatırlatarak kendilerine karşı koalisyon oluşturmanın zorluğuna dikkati çeken Musevi, "Bölgeye her gün de gelseler başarılı olamayacaklar. Birbirine zıt ve çelişkili açıklamalar da ABD'yi yöneten ekipteki politikasızlığı ve dağınıklığı gösteriyor." görüşünü paylaştı.

ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarıyla ilgili olarak da Musevi, "ABD'nin İran'a karşı uygulamadığı yaptırım kaldı mı? Bu yaptırımların ne kazanımı oldu? Onlar iç ve dış kamuoyunu etki altına almaya çabalıyor. Bu yaptırımları düşmanca ve ekonomik terörizm kapsamında değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Musevi, Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun yazılı bir mesaj getirmediğini, sadece bölgede gerginliğin düşürülmesi yönünde şifahi bir mesaj ilettiğini aktardı.

Bölgede gerginliği tırmandırmanın peşinde olmadıklarını ve tansiyonun düşürülmesini memnuniyetle karşılayacaklarını dile getiren Musevi, bölge ülkeleriyle de diyaloğa hazır olduklarını belirtti.

Nükleer anlaşmanın devam etmesinin tüm tarafların taahhütlerini yerine getirmesine bağlı olduğunu kaydeden Musevi, ABD'nin çekilmesinin ardından anlaşmada kalan ülkelerin bu uluslararası kazanımın elden gitmesine izin vermeyecekleri vaadinde bulunduğu bilgisini paylaştı.

İran Dışişleri Sözcüsü Musevi, Avrupa Birliği ülkelerinin somut adım atmaması ve İran'ın taleplerinin gerçekleşmemesi durumunda, nükleer anlaşmadaki taahhütleri askıya almaya devam edeceklerini ve ikinci adımı daha güçlü atacaklarını sözlerine ekledi.

Pompeo'nun bölge turu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bugün hem Suudi Arabistan hem de BAE'de yapacağı temasları "İran'a karşı küresel bir koalisyon oluşturmanın ilk adımı" olarak nitelendirmişti.

Suudi Arabistan'a hareketinden önce açıklamalarda bulunan Pompeo, "Onlarla (Suudiler ve BAE) stratejik olarak nasıl konumlandığımızı ve sadece Körfez ülkelerinde değil Asya ve Avrupa'da da (İran'a karşı) küresel bir koalisyonu nasıl inşa edeceğimizi konuşacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Suudi Arabistan ve BAE'nin ardından Hindistan'a geçecek olan Pompeo, daha sonra Japonya ve Güney Kore'de de temaslarda bulunacak.

Kaynak: AA