Tahran'daki Türk öğretmenler "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haberler » Güncel » Tahran'daki Türk öğretmenler "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber

Tahran'daki Türk öğretmenler "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İran'ın başkenti Tahran'daki Türk Okulunda görev yapan öğretmenler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

11.12.2019 19:05 | Son Güncelleme: 11.12.2019 19:08
Tahran'daki Türk öğretmenler

'ın başkenti 'daki Türk Okulunda görev yapan öğretmenler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları öğrencileriyle tek tek inceleyen öğretmenler, "", "yaşam" ve "" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Tahran Türk Okulu Müdürü Eyyup Demir ve Müdür Yardımcısı Özkan Uzun'un tercihi, kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" ve yaşam kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Abidjan'da yaşam" başlıklı fotoğrafları oldu.

Öğrencileriyle tercihte bulunan sınıf öğretmeni Mustafa Düzyol ise Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğrafını seçti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Tahran'daki Türk öğretmenler "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler