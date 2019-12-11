: Tahran'daki Türk öğretmenler "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

11.12.2019 19:05 | Son Güncelleme: 11.12.2019 19:08

İran'ın başkenti Tahran'daki Türk Okulunda görev yapan öğretmenler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları öğrencileriyle tek tek inceleyen öğretmenler, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Tahran Türk Okulu Müdürü Eyyup Demir ve Müdür Yardımcısı Özkan Uzun'un tercihi, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" ve yaşam kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Abidjan'da yaşam" başlıklı fotoğrafları oldu.

Öğrencileriyle tercihte bulunan sınıf öğretmeni Mustafa Düzyol ise Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğrafını seçti.

Kaynak: AA

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