Tahran'daki özel bir bahçede çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti
10.12.2020 16:47 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:50
İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
İran medyasındaki haberlere göre, Tahran'ın Azadegan Caddesi üzerindeki özel bir bahçede çıkan yangın sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.
Kontrol altına alınan yangının nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü açıklandı.
Tahran'ın İslamşehr ilçesinde de bugün doğal gaz patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun