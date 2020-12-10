Tahran'daki özel bir bahçede çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti
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Tahran'daki özel bir bahçede çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti

10.12.2020 16:47 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:50
Tahran'daki özel bir bahçede çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti

İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İran medyasındaki haberlere göre, Tahran'ın Azadegan Caddesi üzerindeki özel bir bahçede çıkan yangın sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.

Kontrol altına alınan yangının nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü açıklandı.

Tahran'ın İslamşehr ilçesinde de bugün doğal gaz patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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