Tahran'daki gizemli patlamanın nedeni araştırılıyor
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Tahran'daki gizemli patlamanın nedeni araştırılıyor

Tahran'daki gizemli patlamanın nedeni araştırılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İran'da yetkililer, başkent Tahran'da gece saatlerinde meydana gelen patlamanın nedenini araştırıyor.

İran'da yetkililer, başkent Tahran'da gece saatlerinde meydana gelen patlamanın nedenini araştırıyor.

İran'ın başkenti Tahran'ın batısında gece saatlerinde meydana gelen ve can ya da mal kaybına yol açmayan patlamanın nedeni belirsizliğini koruyor. Tahran Vali Yardımcısı Hamidreza Goudarzi, patlamanın nedenine ilişkin araştırmanın devam ettiğini söyleyerek terör saldırısı ihtimalini değerlendirdi. Goudarzi, "Bu konuda şu an bir şey söyleyemem. Gerekli incelemelerden sonra açıklama yapılacaktır" şeklinde konuştu.

İran devlet televizyonu ise patlamaya bir ses bombasının neden olabileceğini belirtti. Patlamanın ardından emniyet birimleri ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, herhangi bir yangının çıkmadığı tespit edildi.

Patlamanın meydana geldiği Mellat Parkı, ülkede yerel radyo ve televizyon hizmetlerinden sorumlu İran İslam Cumhuriyeti Televizyon Yayıncılığı Genel Merkezine yakın bir konumda bulunuyor. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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