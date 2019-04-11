Tahran'da Zincirleme Kaza: 7 Ölü, 14 Yaralı

– İran'da bir otoyolda zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya karışan bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken; 14 kişi de yaralandı.

Yerel medya, İran'ın başkenti Tahran'a 20 kilometre mesafede, Save şehrine giden bir otoyolda zincirleme kazanın meydana geldiğini duyurdu. Kazaya karışan bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği; 14 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA