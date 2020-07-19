Tahran'da yüksek kiralar aileleri dağıttı İran'ın başkenti Tahran'da evli çiftler, kiraların yüksekliği nedeniyle eşyalarını depoya koyup, babaevlerine yerleşerek ayrı yaşamaya başladı.

İran'ın başkenti Tahran'da evli çiftler, kiraların yüksekliği nedeniyle eşyalarını depoya koyup, babaevlerine yerleşerek ayrı yaşamaya başladı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Tahran'ın güneyinde yer alan yaklaşık 2 bin 500 konteyner, son yıllarda daha çok evli çiftlerin eşyalarının depolanmasında kullanılıyor.

Kentteki kiraların yüksekliği nedeniyle evlerini kapatmak zorunda kalan çiftler, eşyalarını konteynerlerde depoladıktan sonra babaevlerinde birbirlerinden ayrı yaşamak zorunda kalıyor.

Habere göre eşyalarını konteynerde depolayan bazı aileler, depolama ücretlerini de ödeyemez hale geldikleri için eşyalarını geri almaya gelemiyor.

Halk daha ucuz bölgelere taşınıyor

İran Emlakçılar Birliği Başkan Vekili Hüsam Ukbayi de son iki yılda kiralardaki artış yüzünden Tahran'ın yüksek gelirli kesiminin yaşadığı kuzey bölgesinde oturanların, şehrin daha ucuz olan orta bölgelerine taşındığını açıklamıştı. Ukbayi, ucuz barınma amacıyla orta bölgelerdekilerin de daha güneye, oradakilerin ise kenar mahallelere taşındığını kaydetmişti.

İran Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı verilerine göre, ülkede nüfusun yüzde 30'u kiracıyken Tahran'da bu oran yüzde 44'e çıkıyor.

Kaynak: AA