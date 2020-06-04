Tahran'da yoksulluk sınırı son 2 yılda yüzde 80 arttı İran'ın başkenti Tahran'da yoksulluk sınırı, son iki yılda yüzde 80 artarak 4 milyon 500 bin tümene (1730 lira) yükseldi.

İran'ın başkenti Tahran'da yoksulluk sınırı, son iki yılda yüzde 80 artarak 4 milyon 500 bin tümene (1730 lira) yükseldi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İran Meclisi Araştırmalar Merkezi Başkanı Muhammed Kasımi, Mecliste milletvekillerine ülkedeki ekonomik sorunlar ve çözüm yöntemleri hakkında sunum yaptı.

Kasımi'nin açıkladığı verilere göre, Tahran'da yaşayan 4 kişilik bir aile için 2017'de 2 milyon 500 bin tümen (960 lira) olan yoksulluk sınırı, 2019'da 4 milyon 500 bin tümene (1730 lira) yükseldi.

Buna göre, Tahran'da yoksulluk sınırı iki yıl içinde yüzde 80 arttı.

İran'da asgari ücret ise bu yıl yüzde 21 artışla 1 milyon 835 bin tümen (yaklaşık 800 lira) olarak belirlenmişti.

Kaynak: AA