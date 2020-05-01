Tahran'da toplu taşımada maske zorunluluğu

İran'ın başkenti Tahran'da korona virüsle mücadele kapsamında Cumartesi gününden itibaren toplu taşımalarda maske kullanımının zorunlu olduğu açıklandı.

İran'ın başkenti Tahran'da korona virüsle mücadele kapsamında Cumartesi gününden itibaren toplu taşımalarda maske kullanımının zorunlu olduğu açıklandı.

Çin'de ortaya çıkarak dünya dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 230 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İran'ın başkenti Tahran'da toplu taşımalarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Tahran Valisi Enuşirevan Muhsini Bendpey yaptığı açıklamada, korona virüs ile etkin mücadele için cumartesi gününden itibaren toplu taşımalarda maske kullanımının mecburi olacağını duyurdu. Kararların Korona Virüs ile Mücadele Birimi tarafından alındığını belirten Vali Bendpey korona virüsün kalabalık ortamları sevdiğini ifade ederek, "Korona virüsün önünü almak istiyoruz. Bu nedenle maske kullanımını toplu taşımada zorunlu yaptık" ifadelerini kullandı.

Vali Bendpey, "Tahran'da araçların belirli bölgelere girişini engelleyen trafik planlaması uygulanmayacak. Çünkü Tahranlıların toplu taşıma yerine şahsi araçlarını kullanmalarını istiyoruz" dedi.

Otobüs ve metrolarda maske fiyatlarının 2 ila 5 tümen arasında olacağını belirten Bendpey, evlerde kumaş ile yapılan maskelerin de toplu ulaşımda kullanılabileceğini ifade etti. - TAHRAN

Kaynak: İHA