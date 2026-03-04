Savaşın uzamasından korkan Tahranlılar gıda bulamamaktan endişeli

İran başkenti Tahran'da savaşın ne kadar süreceğine dair belirsizlik artarken halk temel ihtiyaç maddelerini stokluyor.

BBC Farsça'ya konuşan Tahranlılar, şehirde patlama seslerinin devam etmesi nedeniyle gıda maddelerinin bulunabilirliği ve fiyat artışları konusunda endişeli olduklarını belirtti.

Tahran sakinlerinden Nasrin, "Ne kadar süreceğini bilmediğimiz için stok yapmamız gerekiyor. Stoklamazsak temel ihtiyaçlarımızı bulamamaktan korkuyoruz."

İran'da fiyatlar bu son çatışmadan önce halihazırda yüksekti. Geçim maliyeti baskıları ve uluslararası yaptırımlar, Aralık ayında ülke çapında protestolara yol açtı ve bu da İslam Cumhuriyeti rejiminin acımasız bir şekilde müdahalesine neden oldu.

BBC Farsça'ya konuşan ve internet kesintileri arasında kısa süreli internet bağlantıları bulmayı başaran bazı İranlılar'a göre, son birkaç gündeki ABD ve İsrail saldırıları durumu daha da zorlaştırdı.

İran uluslararası haber kuruluşlarının vize başvurularını sıklıkla reddediyor; bu da ülkeden bilgi almayı ciddi şekilde sınırlıyor. İnternet kesintileri ise haber yapmayı daha da zorlaştırıyor.

Tahran'da yaşayan Pouya adlı bir kişi, savaşın Cumartesi günü başlamasından bu yana fiyatların arttığını söyledi.

"Fiyatları kontrol ediyordum; pirinç 625 toman olmuş; savaştan önce 530 tomandı" dedi.

En çok etkilenen ürünün patates olduğunu da sözlerine ekledi.

İran devletine ait basın, "hükümetin temel ihtiyaçların karşılanmasına öncelik verme kararı doğrultusunda" tüm gıda ve tarım ürünlerinin ihracatının "ikinci bir duyuruya kadar" yasaklandığını bildirdi.

Tahran'a yaklaşık bir saatlik mesafedeki Kerec şehrinde yaşayan Şayan'a göre, internet paketlerinin fiyatları da arttı.

"Şu anda internete bağlanmak çok zor" dedi ve Elon Musk'ın Starlink'i üzerinden sunulan internet paketlerinin fiyatlarının "çok büyük ölçüde" arttığını sözlerine ekledi.

Tahran'da yaşayan 26 yaşındaki Omid, "Durumun bu kadar uzaması insanları biraz tedirgin etmeye başladı" dedi.

ABD ve İsrail'in Cumartesi günü suikaste uğrayan Ayetullah Ali Hameney gibi belirli kişileri hedef alacağını ve saldırıların "şimdiye kadar sona ermiş olacağını" varsaydığını söyledi.

Ama Salı günü öğleden sonra şehirde daha fazla patlama sesi duyduğunu ve devam eden grevler nedeniyle temel ihtiyaç maddelerini stokladığını söyledi.

Tüm mağazaların da açık olmadığını anlattı: "Sokaklarda daha fazla güvenlik görevlisi var yine de sokaklar bomboş. Özellikle etkilenen bölgelere yakın olan bazı dükkanlar kapandı."

Diğer İranlılar, Pazartesi ve Salı günleri başkentte patlama sesleri duyduklarını ve gördüklerini bildirdi.

Şehrin bir diğer sakini Maryam ise Pazartesi gecesi füzelerin isabet ettiği bölgenin yakınlarında olduğunu söyledi.

Mesajında, "Dün geceki saldırılar korkunçtu. Evimiz sallanıyordu" dedi.

Bazı sakinler, başkente yönelik saldırılar nedeniyle Tahran'dan kaçtıklarını söyledi.

Ancak Maryam kalmaya niyetli olduğunu anlattı:

"Bazı insanlar Tahran'ı terk etti, ama biz evde kalıyoruz. Öldürülmezsek, sokaklarda protesto çağrısı yapıldığı sürece burada kalacağız ve sonra ailemle birlikte gösterilere katılacağım. Yetkililerin hedef alınmasından çok memnunum. Onlar gidene kadar saldırılara katlanacağız."

İran Kızılayı'nın açıklamasına göre, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta ülkeye düzenlediği hava saldırılarından bu yana İran'da yaklaşık 787 kişi hayatını kaybetti.

Gerilim sürüyor, İsrail ordusu Salı günü İran'ın cumhurbaşkanlığı ofisini ve diğer altyapı hedeflerini vurduğunu açıkladı.

BBC tarafından doğrulanan videolarda, başkentin doğusunda, Pardis'te patlamalar meydana geldiği görülüyor.

İran, misilleme amacıyla Tel Aviv ve diğer bölgelerdeki İsrail hükümet ve askeri tesislerini hedef alarak geniş çaplı füze ve insansız hava aracı saldırıları gerçekleştirdi.

ABD üslerine ev sahipliği yapan Katar, Bahreyn, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt'in yanı sıra ABD müttefiki Umman ve Suudi Arabistan'da da saldırılar düzenlendiği bildirildi.

İran, son günlerde saldırılarını gemiler, Dubai'deki oteller de dahil olmak üzere sivil yerleşim yerleri ve Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ABD büyükelçiliği gibi diğer hedeflere de genişletmekle suçlanıyor.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.