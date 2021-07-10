Tahran'da patlama
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Tahran'da patlama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İran devlet televizyonu başkent Tahran'da nedeni henüz bilinmeyen bir patlamanın meydana geldiğini duyurdu.

İran devlet televizyonu başkent Tahran'da nedeni henüz bilinmeyen bir patlamanın meydana geldiğini duyurdu.

İran'ın başkenti Tahran'ın batısında yer alan Millet parkında bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Şiddetli patlama sonrasında herhangi can ve mal kaybının olmadığı öğrenilirken polis olay yerinde incelemeler yaparak patlamanın nedenini araştırıyor.

Tahran'da patlama
Tahran'da patlama
Tahran'da patlama
Tahran'da patlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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