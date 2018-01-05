İran'da Tehlikeli Tırmanış! Bu Kez Milyonlarca Rejim Yanlısı Sokağa İndi

İran'ın başkenti Tahran'da, cuma namazı sonrası milyonlarca İranlı, devlete bağlılık yürüyüşü gerçekleştirdi.

HEDEFTE ABD VE İSRAİL VAR

İran'da 28 Aralık'ta ekonomik sorunlardan ötürü başlayan rejim karşıtı protestolar devam ediyor. Protesto gösterilerinin ardından milyonlarca İranlı, şehirlerin merkezinde bulunan meydanlara akın etti. Başta Meşhed, Urumiye, Erdebil, İsfihan ve Tahran olmak üzere İran'ın farklı şehirlerinde gerçekleşen yürüyüşlerde "Kahrolsun ABD", "Kahrolsun İsrail" sloganları atıldı. Önceki gün de Zencan, Kum ve Hamedan başta olmak üzere İran'ın farklı şehirlerinde devlete bağlılık yürüyüşleri düzenlenmişti.

26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son günlerde İran'da iç karışıklıklara yol açan protestolarda içinde emniyet güçlerinin de bulunduğu 26 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 500 kişi gözaltına alındı.