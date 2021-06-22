Tahran'da kripto para üretim merkezlerine operasyon
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Tahran'da kripto para üretim merkezlerine operasyon

Tahran'da kripto para üretim merkezlerine operasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tahran Emniyet Müdürlüğü, bir fabrikaya yapılan operasyonda 7 binin üzerinde kripto para üretim makinesinin ele geçirildiğini açıkladı.

Tahran Emniyet Müdürlüğü, bir fabrikaya yapılan operasyonda 7 binin üzerinde kripto para üretim makinesinin ele geçirildiğini açıkladı.

İran'ın başkenti Tahran'da kripto para üretildiği anlaşılan bir fabrikaya emniyet güçleri tarafından operasyon düzenledi. Tahran Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, fabrikaya yapılan operasyon sonucu 7 binin üzerinde kripto para üretim makinesinin ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Çitger bölgesinde bulunan bir fabrikada aşırı elektrik kullanımı nedeniyle inceleme yapıldı. Yapılan inceleme sonucunda fabrikada 7 binin üzerinde kripto para üretim makinesinin bulunduğu tespit edildi. Bu makinelerden bazıları çalışır halde ve bazıları da kullanılmaya hazır bekletiliyordu" ifadeleri kullanıldı. Son 48 saat içerisinde Tahran'ın farklı bölgelerinden toplamda 3 bin kripto para üretim makinesinin ele geçirildiği belirtilen açıklamada, emniyet güçlerinin Enerji Bakanlığı ile işbirliği yaparak kaçak kripto para üretim merkezlerinin tespit edildiği ifade edildi.

Tahran Emniyet Müdürlüğü, tespit edilen kaçak kripto para üretim merkezinin elektrik açığına neden olduğunu ve fabrikanın tamamen kapatıldığını açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 22 Eylül tarihine kadar ülke genelinde dijital para üretimine yasak getirildiğini ve tüm dijital para üretim merkezlerinin kapatılacağını açıklamıştı. - TAHRAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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