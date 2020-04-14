Tahran'da Kovid-19'un yayılmasını önlemek için bisiklet kullanımı tavsiyesi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Tahran'da Kovid-19'un yayılmasını önlemek için bisiklet kullanımı tavsiyesi - Haberler
Koronavirüs, Tahran, İran, Güncel

Tahran'da Kovid-19'un yayılmasını önlemek için bisiklet kullanımı tavsiyesi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden İran'da başkent Tahran belediyesi, salgının daha fazla yayılmasını engellemek amacıyla halka zorunlu hallerde ulaşım aracı olarak bisikleti tavsiye etti.

14.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:48
Tahran'da Kovid-19'un yayılmasını önlemek için bisiklet kullanımı tavsiyesi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden İran'da başkent Tahran belediyesi, salgının daha fazla yayılmasını engellemek amacıyla halka zorunlu hallerde ulaşım aracı olarak bisikleti tavsiye etti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Tahran Belediyesi Ulaşım ve Trafik Birimi Müdürü Yusuf Hüccet, sosyal mesafeyi korumak ve Kovid-19'a yakalanma tehlikesini azaltmak için bisikletin tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Hüccet, "Bisiklet kullanmak Kovid-19'u önlemenin ve salgından korunmanın en iyi kişisel yöntemi olabilir. Çünkü, bisikletçiler sadece otomatik olarak diğerlerinden uzak durmakla kalmaz, aynı zamanda kendileri enfekte olsalar bile başkalarına oranla daha fazla koruyucu güce sahip oluyorlar." diye konuştu.

Bisiklet kullanımının sağlıklı kalma ve vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmekle birlikte virüsün yayılması yönünden de zararsız olduğunu söyleyen İranlı yetkili, "Koronavirüslü günlerde zorunlu durumlarda şehir içi ulaşım için bisiklet kullanılmalı." ifadesini kullandı.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 585'e, vaka sayısı 73 bin 303'e ulaştı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
'Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı' Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak
Pınar hemşire, sosyal medyadan gelen 'Bakmak zorundasınız' eleştirilerine isyan etti: Kendinize gelin
Pınar hemşire, sosyal medyadan gelen "Bakmak zorundasınız" eleştirilerine isyan etti: Kendinize gelin
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Denizli'de çarşafları uç uca bağlayarak hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, polis tarafından yakalandı
Denizli'de çarşafları uç uca bağlayarak hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, polis tarafından yakalandı
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Virüs barındırma ihtimaline karşı, müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte etti
Virüs barındırma ihtimaline karşı, müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte etti
Ekrem İmamoğlu, kaldıkları otelden çıkarılan sağlık çalışanlarına sahip çıktı
Ekrem İmamoğlu, kaldıkları otelden çıkarılan sağlık çalışanlarına sahip çıktı
Türk Hava Yolları'nın kaptan pilotu Mehmet Ali Kılıç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Türk Hava Yolları'nın kaptan pilotu Mehmet Ali Kılıç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Çinli uzmandan önümüzdeki Kasım ayı için ikinci koronavirüs salgını uyarısı
Çinli uzmandan önümüzdeki Kasım ayı için ikinci koronavirüs salgını uyarısı
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu Bahattin Bican, koronavirüsten öldü
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu Bahattin Bican, koronavirüsten öldü
17 yaşındaki genç, annesiyle kavga eden babasını silahla vurarak öldürdü
17 yaşındaki genç, annesiyle kavga eden babasını silahla vurarak öldürdü
Hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis'teki infaz yasası görüşmelerine katıldı
Hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis'teki infaz yasası görüşmelerine katıldı
Son dakika: AK Parti, işini kaybedenler ve geliri azalanlar için 15 maddelik ekonomik tedbir paketini Meclis'e sundu
Son dakika: AK Parti, işini kaybedenler ve geliri azalanlar için 15 maddelik ekonomik tedbir paketini Meclis'e...
Abdullah Avcı: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başarılı olmasını çok isterim
Abdullah Avcı: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başarılı olmasını çok isterim
Neymar'ın annesinin sevgilisi Tiago Ramos'un, daha önceki sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
Neymar'ın annesinin sevgilisi Tiago Ramos'un, daha önceki sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK'a 99 personel alınacak
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK'a 99 personel alınacak
Usain Bolt'un sosyal mesafe paylaşımı, sosyal medyada binlerce beğeni aldı
Usain Bolt'un sosyal mesafe paylaşımı, sosyal medyada binlerce beğeni aldı
Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti
Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti
Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder
Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
Rakitic'ten Barcelona'ya ayrılık tepkisi: Ben patates torbası değilim
Rakitic'ten Barcelona'ya ayrılık tepkisi: Ben patates torbası değilim
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı
Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok
Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Ömer Çelik Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Dilan Çıtak Demet Akalın Levent Yamanel
Spor Falcao Rüştü Reçber Bülent Uygun Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm Nisan İstifa Galatasaray
Şu an buradasınız: Tahran'da Kovid-19'un yayılmasını önlemek için bisiklet kullanımı tavsiyesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 12:00:38. #1.14#
title