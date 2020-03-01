Tahran'da koronavirüs tedbirleri artırılıyor
Haberler » Güncel » Tahran'da koronavirüs tedbirleri artırılıyor - Haber

Tahran'da koronavirüs tedbirleri artırılıyor

İran'ın başkenti Tahran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına önlem amacıyla toplu taşıma araçlarının yanı sıra otobüs durakları da dezenfekte ediliyor.

01.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 01.03.2020 17:24
Tahran'da koronavirüs tedbirleri artırılıyor

'ın başkenti 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına önlem amacıyla toplu taşıma araçlarının yanı sıra otobüs durakları da dezenfekte ediliyor.

İran'da her geçen gün yayılan Kovid-19 salgınına karşı tedbirler kapsamında başkent Tahran'daki Azadi Meydanı'nda dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Belediye çalışanlarının yanı sıra güvenlik güçleri İnkılap Caddesi'nde bu çalışmalara destek veriyor.

Tahran Büyükşehir Belediyesi, her gece metrolarda ve toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmaları yapıyor.

Yetkililer, halka toplu taşıma araçlarını kullanmama çağrısında bulunurken metro kullanımının normal zamanlara göre yüzde 70 azaldığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler