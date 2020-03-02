Tahran'da koronavirüs nedeniyle otellerdeki doluluk yüzde 98 düştü
İran'da can alan koronavirüs (Kovid - 19) salgını nedeniyle başkent Tahran'daki otellerin neredeyse boş kaldığı, doluluk oranının yüzde 98 düştüğü belirtildi.
02.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:30
İran'da can alan koronavirüs (Kovid - 19) salgını nedeniyle başkent Tahran'daki otellerin neredeyse boş kaldığı, doluluk oranının yüzde 98 düştüğü belirtildi.
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Kaynak: Dunya.com