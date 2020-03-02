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Tahran'da koronavirüs nedeniyle otellerdeki doluluk yüzde 98 düştü

İran'da can alan koronavirüs (Kovid - 19) salgını nedeniyle başkent Tahran'daki otellerin neredeyse boş kaldığı, doluluk oranının yüzde 98 düştüğü belirtildi.

02.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:30
Tahran'da koronavirüs nedeniyle otellerdeki doluluk yüzde 98 düştü

'da can alan koronavirüs (Kovid - 19) salgını nedeniyle başkent 'daki otellerin neredeyse boş kaldığı, doluluk oranının yüzde 98 düştüğü belirtildi.

Kaynak: Dunya.com

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