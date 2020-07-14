Tahran'da korona virüs kısıtlamaları tekrar başladı
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Tahran'da korona virüs kısıtlamaları tekrar başladı

İran'nın başkenti Tahran'da artan korona virüs vakaları nedeniyle, eğlence merkezleri ve yüksek risk seviyeli iş yerleri bir hafta kapalı olacak.

Tahran'da korona virüs kısıtlamaları tekrar başladı
14.07.2020 12:06 | Son Güncelleme: 14.07.2020 12:22

İran'nın başkenti Tahran'da artan korona virüs vakaları nedeniyle, eğlence merkezleri ve yüksek risk seviyeli iş yerleri bir hafta kapalı olacak.

Tahran Valisi Enuşirevan Muhsini Bendpey, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada korona virüs kısıtlamalarının başkent Tahran'da bir haftalığına tekrar uygulanacağını söyledi. Bendpey, korona virüs ile mücadele kapsamında yüksek risk grubuna giren kafeler, kahvehaneler, spor ve güzellik salonları, kütüphaneler, kurslar, sinema ve tiyatro merkezleri, müzeler, lunapark ve hayvanat bahçelerinin bir hafta kapalı olacağını açıkladı.

Korona Virüs ile Mücadele Konseyi'nin yasakları uygulamada ciddi olacağını ve takip edileceğini kaydeden Tahran Valisi Bendpey, kısıtlama kararının Korona Virüs ile Mücadele Konseyi tarafından alındığını aktardı. Bendpey, korona virüs vakalarında artışın devam etmesi halinde bir haftalık sürenin uzatılacağını söyledi.

İran'da artan korona virüs vakaları nedeniyle maske kullanımı 5 Temmuz tarihinde toplu taşıma araçları ve devlet dairelerinde zorunlu hale getirilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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