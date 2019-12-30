Tahran'da konut fiyatları yüzde 41,6 arttı

30.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:40

İran'ın başkenti Tahran'da konut fiyatları 2019'da yüzde 41,6 arttı.

Tasnim Haber Ajansı'na göre, İran Merkez Bankası başkent Tahran'daki emlak piyasasına ilişkin verileri açıkladı.

Söz konusu açıklamada, Tahran'da ortalama bir evin metrekaresinin geçen yılın kasım ayına göre bu yıl yüzde 41,6 artarak 13 milyon 530 bin tümen olduğu belirtildi.

Tahran'daki 22 bölgede en yüksek fiyata sahip bir evin metrekaresinin yüzde 42,3 artarak 31 milyon 40 bin tümene, en düşük fiyata sahip bir evin metrekaresinin yüzde 55 artarak 6 milyon 510 bine çıktığı kaydedildi.

Yaklaşık 15 milyon kişinin yaşadığı Tahran, 22 bölgeden oluşuyor.

İran'da sermaye sahiplerinin tercihi para piyasası

Kamu ekonomisinin ağırlıkta olduğu İran'da özel sektör ve üretim piyasası gelişmiyor.

Hatırı sayılır oranda sermayenin devlete yakın askeri ve bürokratik kadronun elinde olduğu bilinen ülkede, ekonominin şeffaf olmaması eleştirilere yol açıyor.

İran'daki sermaye sahipleri birikimlerini genellikle altın ve döviz gibi para piyasasında veya gayrimenkul sektöründe değerlendiriyor. Ekonomik kriz nedeniyle halkın alım gücünün gittikçe zayıfladığı İran'da, emlak sektöründeki arzın çokluğuna rağmen fiyatların düşmemesi dikkati çekiyor.

Kaynak: AA