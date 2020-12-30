Tahran'da hava kirliliği kırmızı alarm seviyesinde
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Tahran'da hava kirliliği kırmızı alarm seviyesinde

30.12.2020 13:49 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:54

Tahran, son günlerde insan sağlığını tehdit eden hava kirliliğiyle karşı karşıya. İran'da günlük hava kirliliğine dair Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) ölçümlerini yapan İran Hava Kalitesini Kontrol Şirketinin yayımladığı verilere göre Tahran'da hava kirliliği değerleri bu ay başından beri...

Tahran, son günlerde insan sağlığını tehdit eden hava kirliliğiyle karşı karşıya. İran'da günlük hava kirliliğine dair Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) ölçümlerini yapan İran Hava Kalitesini Kontrol Şirketinin yayımladığı verilere göre Tahran'da hava kirliliği değerleri bu ay başından beri giderek artmakta. İnsan sağlığını tehdit eden hava kirliliği, Tahran, İsfahan ve Meşhed gibi büyük şehirlerinde her yıl özellikle kış aylarında artmaktadır.

Tahran'da hava kirliliği kırmızı alarm seviyesinde
Tahran'da hava kirliliği kırmızı alarm seviyesinde
Tahran'da hava kirliliği kırmızı alarm seviyesinde
Tahran'da hava kirliliği kırmızı alarm seviyesinde

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eisa Mohammadi

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