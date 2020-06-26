- Tahran'da gaz deposunda patlama - Tahran'da gaz deposunda patlama İran'ın başkenti Tahran'ın doğusunda bulunan Parçin bölgesindeki bir gaz deposunda patlama meydana geldi.

- Tahran'da gaz deposunda patlama

TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'ın doğusunda bulunan Parçin bölgesindeki bir gaz deposunda patlama meydana geldi.

İran'ın başkenti Tahran'ın doğusunda bulunan bir gaz deposunda gece saatlerinde şiddetli patlama meydana geldi. İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Davud Abdi, patlamanın Tahran'ın Parçin bölgesindeki bir gaz deposunda meydana geldiğini açıklayarak, "Patlama İran Savunma Bakanlığı'na bağlı bir merkezin yakınlarındaki gaz deposunda meydana geldi. Çıkan yangın kontrol altına alındı ve herhangi bir can kaybı bulunmamakta" ifadelerini kullandı.

Tahran Valiliği Güvenlikten Sorumlu Vali Yardımcısı Hamid Rıza Guderzi ise, "Tahran'daki patlamanın kaynağını araştırıyoruz" dedi.

Tahran Acil Servisler Kurumu tarafından yapılan ilk açıklamada ise herhangi bir ambulans talebi gelmediği duyuruldu.

Patlama sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntülerde patlamanın Parçin bölgesindeki nükleer ve askeri tesislerde meydana gelmiş olabileceği ihtimali endişeye neden olurken, Savunma Bakanlığı patlamanın gaz deposunda meydana geldiğini belirtti.

Kaynak: İHA