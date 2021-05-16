Tahran'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları İran'ın başkenti Tahran'da protesto edildi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları İran'ın başkenti Tahran'da protesto edildi.

İran'daki Azerbaycanlı medrese öğrencileri ve din adamları tarafından organize edilen ve Filistin'in Tahran Büyükelçiliği önünde yapılan gösteride İsrail, ABD ve İngiltere karşıtı sloganlar atıldı.

İsrail bayrağının yakıldığı protestoda Azerbaycan bayrağı taşıyan göstericiler ayrıca Türkçe "Selam olsun Filistin direnişine", "Selam olsun şehitlere" şeklinde sloganlar attı, Türkçe, İngilizce, Arapça olarak Filistin'e destek bildirisi okudu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 52'si çocuk, 31'i kadın olmak üzere 181 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun