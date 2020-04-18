Tahran'da "düşük riskli işletmeler" faaliyete tekrar başladı
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Tahran'da "düşük riskli işletmeler" faaliyete tekrar başladı

İran'ın başkenti Tahran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalar tedricen kaldırılarak "düşük riskli" bazı işletmeler tekrar kapılarını açtı.

18.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 18.04.2020 14:54
Tahran'da

İran'ın başkenti Tahran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalar tedricen kaldırılarak "düşük riskli" bazı işletmeler tekrar kapılarını açtı.

İran Ulusal Koronayla Mücadele Kurulu'nun talimatıyla geçen hafta Tahran hariç ülke genelinde "çalışanların toplu halde bulunmasını gerektirmeyen işletmelerin gerekli sağlık kurallarına uyarak" açılmasının ardından bugün de başkentte bazı işletmeler bir ay aranın ardından tekrar açıldı.

Kısıtlamaların kaldırılmasıyla Tahran'da bazı noktalarda sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu.

Bu da virüsün daha fazla yayılacağına yönelik endişeleri beraberinde getirdi.

Tahran Belediyesi ve Trafik Polisi, kentteki trafik sorununa karşı hususi araçlar için hayata geçirilen tek-çift plaka sisteminin, toplu taşımada yoğunluk oluşmasını engellemek için bu hafta uygulanmayacağını açıkladı.

Faaliyetine izin verilen işletmelerin sıkı denetimlere tabi tutulacağı ve kurallara uymayanların mühürleneceği belirtildi.

İran Esnaf Odası, geçen hafta salgın için yüksek risk oluşturan iş ve meslek gruplarını açıklamıştı.

Buna göre, alışveriş merkezleri, kapalı çarşılar, restoranlar, kafeler, yüzme havuzları, saunalar ve güzellik salonları gibi işletmeler yüksek risk grubunda sayılarak, açılmalarına izin verilmedi.

Kaynak: AA

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