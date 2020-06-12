Tahran'da düğün merasimleri yeniden yasaklandı
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Tahran'da düğün merasimleri yeniden yasaklandı

Tahran Valisi Anuşirvan Muhsini Bendpey, başkent Tahran'da korona virüs nedeniyle düğün törenlerinin ve toplu kabul salonlarının yeniden yasaklandığını duyurdu.

Tahran'da düğün merasimleri yeniden yasaklandı
12.06.2020 14:42 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:46

Tahran Valisi Anuşirvan Muhsini Bendpey, başkent Tahran'da korona virüs nedeniyle düğün törenlerinin ve toplu kabul salonlarının yeniden yasaklandığını duyurdu.

Tahran Valisi Anuşirvan Muhsini Bendpey, düzenlediği basın toplantısında başkent Tahran'da halkın sosyal mesafe önlemlerine ve sağlık protokollerine dikkat etmediği için düğün merasimleri ve toplu kabul salonlarına yeniden yasak getirildiğini açıkladı. Başkent Tahran'daki restoran ve kafelerin açık kalabileceğini belirten Bendpey, yetkililerin düzenli olarak restoran ve kafeleri denetleyeceğini vurgulayarak, "Restoran ve kafeler sosyal mesafe önlemlerine uymaları kaydıyla açık kalabilirler. Bu mekanlar düzenli olarak yetkililer tarafından denetlenecek. Sağlık protokollerine uymayan restoran ve kafelere ağır cezai işlem uygulanacak" dedi.

Sosyal mesafe önlemlerinin azaltılmasıyla korona virüse karşı halkta ciddiyetsizliğin oluştuğunu belirten Tahran Valisi Bendpey, bu durumun endişe verici olduğunu söyledi. Ülke genelinde sosyal mesafe önlemlerine uyma oranının yüzde 74 ve başkent Tahran'da yüzde 56 olduğunu kaydeden Bendpey, "Maalesef bu oran Tahran'da yüzde 10.5'e geriledi. Toplu ulaşım araçlarında da sosyal mesafe ve sağlık protokollerine riayet edilmemekte" dedi.

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Kaynak: İHA

Dünya Manşet

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