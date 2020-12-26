Tahran'da çığ altında kalan 6 kişi hayatını kaybetti

İran'ın başkenti Tahran'a bağlı Şemiranat ilçesinde dün akşam saatlerinde düşen çığın altında kalarak hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiği açıklandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Kurumu Başkanı Mehdi Velipur, Tahran'ın kuzey bölgelerindeki kar ve kar fırtınası nedeniyle Şemiranat ilçesinde meydana gelen çığ nedeniyle 6 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını söyledi.

Velipur, olayda en az 16 kişinin de kayıp olduğunu belirterek, İran Kızılayı'na bağlı arama ve kurtarma ekiplerinin kaybolan kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler